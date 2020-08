Un ristorante della zona di Aci Castello a Catania, è stato chiuso per cinque giorni dalla Polizia dopo che gli agenti hanno trovato un dipendente che serviva i clienti senza mascherina, violando le prescrizioni anti Covid-19.

Secondo quanto riporta “Lasicilia.it”, il dipendente ed il titolare sono stati sanzionati. In una discoteca in uno stabilimento balneare di viale Kennedy inoltre, sono stati effettuati e sono tuttora in corso numerosi accertamenti i cui esiti dovranno essere vagliati.