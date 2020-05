Un assembramento in piena regola ha reso necessario l’intervento della polizia, dell’esercito e dei vigili urbani del capoluogo. Stando a quanto riferito da “Primapaginatrapani.it”, nel pomeriggio, a Trapani, tra Viale delle Sirene e Torre di Ligny non sono state rispettate le misure di sicurezza imposte in questa fase d’emergenza legata al Coronavirus. Persone comodamente sedute come nulla fosse, molte prive di mascherina ed a distanza ravvicinata che nulla hanno a che vedere con coloro i quali, invece, stavano svolgendo attività motoria o fisica. L’allarme, rilanciato anche sui social, è scattato poco prima dell’ora di cena.