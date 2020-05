Una tragedia è avvenuta oggi pomeriggio nel palermitano. Stando a quanto riferito da “Gds.it”, una donna è morta dopo un incidente autonomo con la sua auto. L’auto viaggiava sulla Palermo-Catania, in direzione della città etnea e per cause ancora da accertare, dopo Altavilla Milicia, il conducente ha perso il controllo e l’auto prima è finita sul guard rail e dopo nell’altra carreggiata. Uno degli occupanti è deceduto. Sul posto personale dell’Anas e forze dell’ordine.