Bollettino sanitario in chiaroscuro, in provincia di Messina, dopo diversi giorni con trend favorevole. Stando a quanto riferito da “Gazzettadelsud.it”, oggi si sarebbero riscontrati due nuovi contagi alla casa di riposo “Come d’Incanto”, riaperta da appena una settimana e principale focolaio locale durante l’emergenza coronavirus. Un’infermiera che operava nella struttura, sottoposta a controlli perché ammessa alle selezioni Asp per prestare servizio in reparti Covid della zona tirrenica, è stata sottoposta a tampone risultando positiva. Immediatamente sono scattati i test per altre 22 persone, tra ospiti e operatori: dagli esiti emersi dal laboratorio del Policlinico, un’altra dipendente è risultata positiva, mentre per due bisognerà ripetere le procedure avendo dato esito nullo. Diciannove, invece, i negativi.