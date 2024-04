Trapani, Antonini rilancia: «Giocheremo per vincere la Serie C»

Le parole del presidente Valerio Antonini ai microfoni di “Radio Cuore” suggeriscono che il Trapani ha ambizioni importanti per la prossima stagione. Probabilmente stanno puntando a consolidare la loro posizione e magari a competere per la promozione al livello successivo. Questo tipo di risalita mostra non solo la resilienza del club ma anche il forte supporto della comunità e la determinazione della dirigenza.

Di seguito quanto dichiarato dal patron granata:

«Giocheremo per vincere la Serie C. Abbiamo identificato quasi tutti i giocatori che ci servono e quelli che rimarranno. Sarà una grande squadra. Io punterò a vincere subito il campionato».