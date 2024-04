Zola: «Presenza seconde squadre in Serie C alza il livello di tutto il movimento»

Gianfranco Zola, vice presidente della Lega Pro, ai microfoni di Tuttosport ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al progetto seconde squadre con l’Atalanta che si è aggiunta alla Juventus all’interno di questo nuovo corso della terza serie.

«Seconde squadre? Siamo orgogliosi che la Juventus abbia creduto in questo progetto: sono stati i primi a farlo e ora anche l’Atalanta sta raccogliendo ottimi frutti. Non a caso altri club (Milan, ndr) appaiono pronti a investire sulle Seconde Squadre. La presenza in Serie C di questi grandi club aiuta a far salire il livello di tutto il movimento della terza serie: al tempo stesso le società trovano nella C la palestra ideale, dove far crescere i propri giovani in maniera qualitativa e formativa. La Serie C è e dev’essere il serbatoio del calcio italiano. Lo dico non da parte in causa, ma perché ne sono convinto intellettualmente. Da noi i giovani crescono, confrontandosi con un campionato vero dove i punti pesano e le pressioni si fanno sentire affrontando avversari esperti e smaliziati. Un percorso ideale per completare la crescita, tanto che poi sono pronti per ben figurare anche in Serie A. I ragazzi della Juve hanno, infatti, trovato spazio con continuità in Prima Squadra, ritagliandosi un ruolo importante».