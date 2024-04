Corriere dello Sport: “Serie C Sabato ultima giornata thriller, ecco la situazione nei tre gironi. Il regolamento”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma su quella che sarà l’ultima giornata di serie C con tanti verdetti ancora da delineare.

La penultima giornata del campionato di Serie C ha delineato quasi completamente il quadro per i playoff e i playout, con alcune squadre che ancora devono definire il proprio destino nella giornata conclusiva. Ecco la situazione nei diversi gironi:

GIRONE A. Playoff: Padova, Vicenza, Triestina e Atalanta Under 23, rispettivamente sicure della seconda, terza, quarta e quinta posizione, Legnago, Giana e Lumezzane. Altre due fra Pro Vercelli, Trento e Virtus Verona. Salvezza e playout: a caccia della permanenza diretta Pergolettese e Novara evitando i playout sicuri per il Fiorenzuola. Spera di disputarli la Pro Sesto che deve vincere e ridurre ad almeno otto punti l’attuale distacco di dieci lunghezze dalla quintultima.

GIRONE B. Playoff: già definite le nove qualificate ovvero Torres, Carrarese e Perugia, certe, nell’ordine, del secondo, terzo e quarto posto, Gubbio, Juventus Next Gen, Pescara, Pontedera, Arezzo e Rimini. Salvezza e playout: con una vittoria Entella e Ancona sono aritmeticamente salve. La Recanatese deve vincere e sperare. La Vis Pesaro è ai playout. Per gli spareggi salvezza la Fermana deve vincere e portarsi ad almeno otto punti dalla quintultima avanti di dieci lunghezze.

GIRONE C. Playoff: Avellino, Benevento, Casertana, Taranto, Picerno, con i lucani certi della sesta posizione, Giugliano e Crotone. Altre due tra Latina, Cerignola, Foggia e Sorrento. In base alla classifica attuale Avellino e Casertana, se vincono, sono aritmeticamente seconda e quarta per il vantaggio dei rispettivi confronti diretti con Benevento e Taranto, che devono vincere e sperare: nel frattempo il Taranto ha annunciato ricorso al Collegio di Garanzia del Coni contro la penalizzazione di quattro punti. Con la conquista della Coppa Italia il Catania ha raggiunto il primo turno dei playoff nazionali ma per accedervi deve salvarsi senza spareggi. Salvezza e playout: vincendo Potenza, Catania e Turris conservano la categoria con certezza aritmetica. Il Monopoli deve vincere e sperare. Virtus Francavilla e Monterosi sono ancora in corsa per i playout.

Questo scenario evidenzia l’intensità e l’importanza dell’ultima giornata del campionato, in cui molti team si giocano obiettivi cruciali, sia per la promozione che per la salvezza. La situazione rimane fluida e piena di potenziali colpi di scena, con squadre che cercano di sfruttare l’ultima opportunità per raggiungere o mantenere le loro ambizioni stagionali.