Corriere dello Sport: “Benevento all’assalto del secondo posto. Auteri: «Andiamo a Catania per vincere»”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sul Benevento, prossimo avversario del Catania, all’assalto del secondo posto del girone C di serie C.

Il Benevento di Auteri sembra destinato a una fine di stagione emozionante e cruciale. Dopo una sconfitta che il tecnico ha definito immeritata ad Avellino, la squadra ha risposto alla grande, riuscendo non solo a mantenere il proprio posto nei playoff ma anche a riconquistare la seconda posizione in classifica, grazie alla sconfitta dei diretti rivali del Avellino contro il Taranto.

Questa rimonta del Benevento dimostra la resilienza e la determinazione del gruppo, che ha approfittato di ogni opportunità per migliorare la propria posizione in classifica. Ora, con i punti appaiati a quelli di Avellino, ma con gli irpini ancora in vantaggio negli scontri diretti, la sfida di sabato contro il Catania si profila come un vero e proprio scontro diretto decisivo, un “dentro o fuori” come ha ben descritto Auteri.

Il Benevento si prepara a questa fondamentale sfida con grande fiducia, grazie ai risultati ottenuti dalla squadra sotto la guida di Auteri, che da quando ha preso le redini del team ha visto il Benevento primeggiare nella classifica virtuale, superando squadre come Juve Stabia, Taranto e Avellino. Questo periodo di forma straordinaria dimostra che la squadra sta lavorando bene, mantenendo un atteggiamento propositivo e aggressivo, cercando di controllare il gioco in ogni partita.

Guardando al futuro, il Benevento sta anche pianificando in modo strategico la fase che precede i playoff. Con la prenotazione dei campi al Mancini Park Hotel a Roma, che la squadra considera un luogo portafortuna, si vede un chiaro segnale che il club sta mettendo in atto tutte le misure possibili per garantire il successo.