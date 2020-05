Ancora tante incertezze sulla ripresa del campionato di Serie B, in teoria i contratti di molti giocatori scadono il 30 giugno e ancora non si è trovata una soluzione. Secondo quanto riporta “TMW” preoccupante la situazione in casa Trapani, dove i granata potrebbero perdere 22 giocatori, tutti in scadenza di contratto o a fine prestito, si tratta di: Biabiany, Strandberg, Scaglia, Evacuo, Pagliarulo, Stancampiano e Jakimovski (oltre a Grillo) che hanno un contratto in scadenza a giovani di talento come Carnesecchi, Buongiorno, Colpani, Coulibaly, Dalmonte, Pirrello attualmente in prestito, passando per altri giocatori a tempo determinato come l’israeliano Ben David o i vari Piszczek, Fornasier, Moscati, Pettinari e Kupisz.