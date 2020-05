Il Sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, ha scritto una lettera indirizzata al Premier Conte. Secondo quanto riporta “La Repubblica”, la lettera è stata scritta insieme a sindaci di altre città italiane. Di seguito le parole di Orlando: “Senza una manovra di aggiustamento, urgente e indifferibile, salteranno i servizi essenziali di tutte le città d’Italia. Il rischio potrebbe essere il lockdown delle attività che quotidianamente i Comune svolgono per i loro cittadini. Eppure eravamo certi che sarebbe stato il governo a chiedere il fondamentale apporto dei sindaci per centrare la strategia necessaria per il rilancio del Paese. Risorse certe e sufficienti per garantire i servizi; misure eccezionali di revisione dei vincoli finanziari per i Comuni; semplificazioni per eseguire opere celermente e ridisegnare gli spazi urbani in vista della fase di convivenza con il virus”.