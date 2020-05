App per prenotare, abbonamenti mensili, lettini e ombrelloni dimezzati del 50 per cento e prezzi in ascesa. Secondo quanto riporta “Il Corriere della Sera”, in spiaggia niente più sarà come prima e trovare un posto al sole, questa estate, sarà ancora più complicato. I pochi stabilimenti balneari della città, richiamati al rispetto delle norme che prevedono innanzi tutto il distanziamento, sono stati costretti a rinunciare ai lettini piazzati l’uno accanto all’altro. La distanza di un metro e mezzo fra una postazione e l’altra da tutti i lati farà sì che i bagnanti non saranno più stipati come polli in batteria. Negli spazi esigui del litorale partenopeo ci si ritroverà in atmosfere molto più confortevoli, che determineranno un generalizzato aumento dei prezzi pari a circa il 20 per cento in più rispetto allo scorso anno su sdraio, lettini ed ombrelloni. I posti purtroppo saranno dimezzati, mentre per tenere riservati i lettini ci sarà un’app che permetterà di prenotarli.