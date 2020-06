Tragica domenica in provincia di Palermo, infatti è morto annegato nel mare di Cefalù Santo Durante, uomo 55enne. Secondo quanto riporta “Gds.it”, l’uomo stava facendo una nuotata in compagnia di amici nella mattinata, ma alle 13 e 50 i bagnini hanno notato un corpo esamine galleggiare tra le onde. Subito hanno prestato i soccorsi tentando di rianimarlo, ma non c’è stato niente da fare .