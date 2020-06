Nuove direttive da parte dell’OMS nella lotta al Coronavirus. Infatti secondo quanto riporta l’Ansa, non serviranno più necessariamente 2 tamponi negativi a distanza di almeno 24 h per dichiarare la guarigione dal Covid. Secondo il documento dell’Oms i criteri per la dimissione di pazienti dall’isolamento senza necessità di ripetere il test sono i seguenti: per i pazienti sintomatici 10 giorni dopo l’insorgenza dei sintomi, più almeno 3 giorni aggiuntivi senza sintomi (inclusi febbre e sintomi respiratori): per i casi asintomatici:10 giorni dopo il test positivo per SarsCov2.