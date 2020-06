Tiene banco in casa Palermo la polemica con l’amministrazione comunale per la concessione del Renzo Barbera, i rosa rischiano di non poter giocare nell’impianto di Viale del Fante la prossima stagione. I tifosi rosanero hanno lanciato una petizione su “Change.org” rivolta al sindaco Orlando per la concessione del Barbera al Palermo calcio di Mirri. Di seguito il testo della petizione:

“Il Palermo calcio non è di Zamparini o di Mirri ma della città di Palermo. I tifosi della nostra città hanno già sofferto abbastanza per le recenti peripezie. Non si PUÒ ACCETTARE UNA ULTERIORE UMILIAZIONE! NON SI PUÒ CHIEDERE AD UNA SOCIETÀ CHE FATTURA IL 5% DI QUANDO ERA IN “A” DI PAGARE LA CONCESSIONE PER UN CANONE ANNUO UGUALE A QUANDO ERA NELLA PRIMA SERIE!

Chiediamo al nostro Sindaco di intervenire risolvendo la questione, più saremo ad aderire alla petizione più sarà facile per lui isolare le opposizioni che stanno speculando su una questione fondamentale per la nostra tifoseria e per tutti i cittadini palermitani legati ai colori rosanero. Chiunque ami i colori rosanero NON PUÒ NON FARE SUA QUESTA PETIZIONE; LO STADIO BARBERA E’ LA NOSTRA CASA NON POSSIAMO ESSERE SFRATTATI!!!”

(Clicca qui per firmare la petizione)