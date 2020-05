Il rompete le righe del Palermo avverrà il 31 maggio come comunicato la scorsa settimana dal club di viale del Fante, che ha informato che l’ultimo allenamento facoltativo e individuale dei rosanero si terrà il 30 maggio. Nel frattempo, la maggior parte dei calciatori del Palermo (tutti in scadenza di contratto al 30 giugno 2020) continua ad allenarsi sul campo del Renzo Barbera, ma c’è chi, dopo aver ottenuto il permesso dalla società, per motivi personali ha già dovuto salutare il capoluogo siciliano.

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, le prime partenze si sono registrate già oggi, quando a fare le valigie e tornare nelle rispettive abitazioni sono stati Ricciardo, Silipo, Lancini e Martinelli. Domani, invece, sarà il turno di un altro gruppo di calciatori, ma c’è anche chi come Pelagotti, Santana e Floriano resterà in città fino al 15 giugno.

Per il numero 9 rosanero si tratta quasi certamente di un addio definitivo, perché difficilmente la società deciderà di puntare su di lui anche nella prossima stagione. Diverso il discorso per i due calciatori ex Brescia, con i quali il club di viale del Fante avrebbe già un accordo per il prossimo anno. Così come per Silipo, arrivato in prestito dalla Roma, con la quale Castagnini e Sagramola avrebbero già trovato il via libera per un altro anno, ma il condizionale è sempre d’obbligo.

Si avvia così verso la fine la stagione 2019/20 del Palermo della rinascita, al termine di un campionato non concluso sul campo per cause di forza maggiore, ma dominato dalla prima all’ultima giornata ad eccezione di qualche piccolo passo falso che comunque non ha mai fatto perdere ai rosanero di Pergolizzi il primato in classifica. Pergolizzi che già sabato ha fatto le valigie per far ritorno nella sua residenza ad Ascoli. L’ormai ex tecnico resta comunque sotto contratto fino al 30 giugno e a breve arriverà l’ufficialità del divorzio.

Nel frattempo c’è ancora attesa per scoprire a quale campionato giocherà il prossimo anno il Palermo. La Lega Nazionale Dilettanti ha espresso i propri pareri sulle promozioni e le retrocessioni, ma per ufficializzare la promozione in serie C dei rosanero bisogna attendere la ratifica della FIGC, che si riunirà in assemblea i primi di giugno. Sullo sfondo resta la possibilità di una riforma dei campionati a partire già dalla stagione 2020/21.