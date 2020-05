Edgar Barreto firmerà la risoluzione del contratto con la Sampdoria prima della fine della stagione. Il centrocampista paraguaiano, come sottolineato dal Secolo XIX, ha deciso di interrompere la sua esperienza in blucerchiato per motivi personali.

Arrivato a parametro zero nel 2015 dal Palermo, Barreto si è rivelato un elemento affidabile all’interno dell’organico doriano. L’ultima apparizione al “Ferraris” risale allo scorso 30 ottobre contro il Lecce. Il futuro potrebbe riservargli una carriera da allenatore: il classe ’84 sta partecipando a un corso per il patentino base-UEFA B.