Fabio Longo, bomber della Turris, ha parlato ai microfoni di “Tuttoseried.com”. La C è vostra. Hai paura possa succedere qualcosa di clamoroso? «Sinceramente no. Penso che nessuno può mettere in discussione la nostra promozione in serie C. Un obiettivo che mi ero posto già dall’anno scorso quando ho deciso di indossare questa gloriosa maglia e vincere da capitano. Orgoglioso di aver chiuso da capocannoniere per la seconda volta di fila, la quarta in carriera. Un’emozione unica».