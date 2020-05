Quest’oggi è arrivata la notizia delle perquisizioni di polizia e unità cinofila nelle sedi della ditta olandese Share’ ngo, azienda di car sharing elettrico leader in Europa e facente capo a Majd Yousif, che era in procinto di acquistare il Livorno. L’attuale patron degli amaranto, Spinelli, ha parlato a “Tuttomercatoweb.com”: «Credo sia presto per dare un giudizio, è inutile emettere sentenze con dei procedimenti ancora in corso, aspettiamo domani per capire cosa sia davvero successo. E’ chiaro che siamo un po’ preoccupati per la situazione, ma io ho notizie solo dai giornalisti, non ci sono cose definitive per quanto non sia comunque una bella cosa. Anche il mondo delle automobili ha risentito della crisi del Covid-19, può essere stata una semplice segnalazione che si risolverà in breve periodo senza scosse. Noi attendiamo».