Tosi: «Il Parma è stato la grande bellezza di questa Serie B»

Intervistato da “Tv Parma” nel corso di Bar Sport, il direttore sportivo Doriano Tosi ha parlato del campionato del Parma e della volata finale.

Ecco le sue parole:

«Vedo un finale positivo. Qualcuno fa bene a preoccuparsi, si dice gatto quando lo si ha nel sacco. Siamo alla trentaquattresima giornata, il Parma è stato la grande bellezza di questa Serie B, merita di andare in A e ci sono tutti i presupposti. È un po’ meno brillante dell’anno scorso in questo periodo, ora non so se c’è preoccupazione o timore, ma penso gli avversari abbiano studiato e abbiano capito come affrontare il Parma».