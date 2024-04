Lecco, avanza la trattativa con la cordata americana: piano di investimenti per 25 milioni

Attraverso “La Provincia”, si scoprono novità sul piano cessione Lecco. La trattativa con la cordata americana, infatti, continua ad avanzare e questi potrebbero essere giorni decisivi per capire l’esito della trattativa. La distanza tra domanda e offerta sarebbe di appena un milione di euro, con l’ancora viva questione legata al pagamento dei lavori di ammodernamento del “Rigamonti – Ceppi”.

Intanto esce fuori una prima bozza del primo piano d’investimenti. Si tratterebbero di 25 milioni di euro, su base triennale, che si unirebbero al paracadute e agli altri fondi che arriveranno dalla Lega. Previsti 6 milioni per risalire dalla C alla B, 9 per salvarsi e 10 per il secondo anno in B.