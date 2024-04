Serie B, quali squadre andranno in A secondo i bookmakers? Sale la quota del Palermo

L’edizione online de “La Gazzetta dello Sport” analizza quelle che sono le quote aggiornate dei bookmakers in vista del finale di stagione in Serie B tra lotta al secondo posto e playoff.

Ancora quattro partite per decidere le due squadre che staccheranno il pass che vale un posto nella prossima Serie A. La terza squadra passerà invece dalla bagarre dei playoff, a cui prenderanno parte le sei squadre classificate tra il terzo e l’ottavo posto. Scopriamo come cambiano le quote delle favorite per la promozione Serie A dopo la 34ª giornata di Serie B.

Parma in frenata, con una sola vittoria nelle ultime quattro partite, ma i bookie hanno già chiuso da tempo le quote promozione dei crociati, che hanno però visto il vantaggio sul secondo posto assottigliarsi fino agli attuali tre punti. Dietro c’è il Como che è la squadra più in forma del torneo: cinque vittorie consecutive e sette nelle ultime otto gare hanno infatti permesso ai lariani di portarsi a ridosso del primo posto. Le quote di promozione diretta della squadra di Fabregas sono così crollate nelle ultime ore fino all’1.22 di Sisal e l’1.20 di Gazzabet, Snai e Planetwin365. Segue il Venezia, reduce da due vittorie consecutive e ad appena tre punti dal secondo posto: la promozione diretta dei lagunari paga 2.50 su Snai e 2.25 su Gazzabet, Planetwin365 e Sisal.

C’è poi la Cremonese di Stroppa, che ha rallentato proprio in vista del traguardo, vincendo una sola delle ultime cinque partite: la promozione dei grigiorossi sale ora a 2.75 su Gazzabet, Sisal e Snai. Dietro segue la lotta per i playoff: Catanzaro a 4.50 sulle lavagne dei bookie, mentre per il Palermo sale a 5.50 su Gazzabet e Snai e 7.50 su Sisal. Infine la Sampdoria di Pirlo, a secco di vittorie nelle ultime tre gare, che vede salire le proprie quote promozione a 7.50 su Gazzabet e Snai e 6.50 su Planetwin365.