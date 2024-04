Palermo: Silvio, il tifoso rosanero che cura l’orto del CFA di Torretta (VIDEO)

Attraverso i propri canali social il Palermo ha pubblicato un video con protagonista Silvio Di Stefano, storico tifoso rosanero, abbonato e membro dell’associazione “Amici rosanero” al quale è stata affidata la cura dell’orto del Palermo City Football Academy.

“Al Palermo CFA a Torretta, proprio davanti alla nuova cucina della Club House, c’è un orto. Non uno qualunque – scrive il club rosanero – ma un “orto sociale”, dove i concetti di “piantare un seme”, “rispettare i tempi”, “prendersi cura”… vanno oltre l’agricoltura e finiscono per diventare lezioni di vita: per un club, per una squadra, per chiunque creda in qualcosa. E quindi anche per Silvio, che giorno dopo giorno, curando l’orto, ci aiuta a capire cosa conta davvero”.

Di seguito la clip in questione: