Serie B, tifoserie più presenti allo stadio: il Palermo mantiene il comando della classifica

Il fattore casa in Serie B si dimostra spesso decisivo. Gli stadi diventano vere e proprie fortezze dove le squadre traggono forza e motivazione dal calore dei loro tifosi. Questo aspetto si traduce non solo in migliori prestazioni in campo ma anche in una maggiore affluenza agli incontri, come dimostra la partita record dello scorso anno tra Bari e Genoa, che ha visto quasi 49.000 spettatori al San Nicola.

Il Palermo, nonostante negli ultimi due mesi non riesca a vincere in casa, detiene ancora il primo di tifoseria più presente sugli spalti con 392.710 spettatori in 17 partite interne.

Classifica spettatori Serie B

Palermo 392.710 (17 partite)

Sampdoria 382.090 (17 partite)

Bari 289.880 (17 partite)

Parma 220.308 (17 partite)

Modena 173.238 (17 partite)

Catanzaro 166.160 (16 partite)

Cremonese 156.796 (17 partite)

Reggiana 156.371 (17 partite)

Pisa 117.425 (16 partite)

Cosenza 111.041 (17 partite)

Ascoli 116.940 (17 partite)

Venezia 107.623 (17 partite)

Como 99.635 (17 partite)

Spezia 91.049 (13 partite)

Brescia 89.297 (15 partite, le altre a porte chiuse)

Ternana 84.983 (17 partite)

Cittadella 66.295 (17 partite)

Lecco 65.481 (16 partite)

Sudtirol 63.861 (17 partite)

Feralpisalò 31.901 (17 partite)

Di seguito anche la media spettatori

La media dei tifosi presenti

Palermo 23.101

Sampdoria 22.476

Bari 17.052

Parma 12.959

Catanzaro 10.385

Modena 10.190

Cremonese 9.223

Reggiana 9.153

Spezia 7.004

Pisa 6.907

Ascoli 6.879

Cosenza 6.532

Venezia 6.331

Brescia 5.995

Como 5.861

Ternana 4.999

Lecco 4.093

Cittadella 3.900

Sudtirol 3.757

Feralpisalò 1.877