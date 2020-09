Il Tottenham è alla ricerca di un attaccante in vista della stagione che sta per iniziare, la squadra londinese ha messo gli occhi sul centravanti ex rosanero, Andrea Belotti. Secondo quanto riporta “Toronews.net” la proposta degli Spur sarebbe un prestito a cinque milioni di euro, con diritto di riscatto fissato a 45 milioni, in totale l’operazione si agirerebbe sui 50 milioni di euro. Il Torino ha rispedito al mittente l’offerta, infatti i granata potrebbero accettare un’offerta per Belotti solo a titolo definitivo.