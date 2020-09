L’emergenza Coronavirus continua in Italia, è sempre più alto il numero di contagi. Secondo quanto riporta “Notizie.it” ci sarebbe un nuovo focolaio a Cortina, dove 10 persone risultano contagiate nell’hotel Alaska. L’allarme è partito dopo che un operatore della cucina aveva i sintomi del Covid-19, il conseguente tampone ha dato esito positivo, così come per le altre 9 persone contagiate.