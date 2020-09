Il Palermo è alla ricerca di rinforzi utili a centrocampo, per consegnare nelle mani di Boscaglia un reparto completo e pronto ad affrontare un campionato lungo e difficile come quello di Serie C.

Nelle ultime ore è trapelato il nome di Salvatore Aloi, classe 96′ in uscita dal Trapani, come possibile rinforzo rosanero. (Clicca qui)

Secondo indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione, al momento l’entourage del calciatore non è entrato in contatto con la dirigenza del club di Viale del Fante. Non è da escludersi però che le parti possano iniziare ad intavolare una trattativa nei prossimi giorni.