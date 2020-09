Il mercato in serie C è in fermento in questi giorni, con le squadre che cercano di completare gli ultimi tasselli mancanti alle rispettive rose.

In particolare il Palermo punta ad aggiungere nuovi ed importanti tasselli per il centrocampo. Uno di questi secondo quanto riporta “TuttoC.com”, potrebbe essere Salvatore Aloi, centrocampista classe 96′ in uscita dal Trapani. Su di lui però si registrano gli interessamenti di numerosi club: Avellino, Olbia, Vibonese e Arezzo.