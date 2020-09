Il sorteggio dei calendari del campionato di Lega Pro potrebbe svolgersi il prossimo 16 settembre.

L’indiscrezione è stata riportato dal sito “Amaranta.it”. Nelle prossime ore è attesa la comunicazione ufficiale da parte della Lega che da ieri, di fatto, ha ottenuto via libera a seguito del verdetto della Corte Federale d’Appello sul caso Bitonto-Picerno che ha sancito (in attesa di un eventuale terzo grado di giudizio davanti al Collegio di Garanzia dello Sport) la presenza del Foggia in Serie C.