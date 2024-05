TMW: “Sassuolo, Ferrari riflette: due club su di lui”

Si scalda in mercato in casa Sassuolo. Ferrari, infatti, dopo la retrocessione maturata in A con i neroverdi, sta concretamente riflettendo sul suo futuro.

Il calciatore potrebbe sia partire, lasciando così il Sassuolo ma non è escluso che possa anche rimanere per aiutare il club all’immediata risalita. Secondo TMW, alla finestra, soprattutto Parma e Como: le due società, neopromosse in A, sono pronte a muoversi per portarsi a casa Ferrari a parametro zero.