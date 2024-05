Ex rosa, Tutino: «Futuro? Cosenza al primo posto, ma bisogna parlare col Parma»

Tornato a Cosenza dopo la breve esperienza di sei mesi a Palermo nella scorsa stagione, Gennaro Tutino è stato uno dei protagonisti indiscussi della Serie B 2023-24. L’attaccante di proprietà del Parma ha trascinato i calabresi alla salvezza, segnando ben 20 reti che gli hanno permesso di piazzarsi secondo, alle spalle di Pohjanpalo (22 reti), nella classifica marcatori. Premiato dal Comune di Cosenza con il prestigioso Sigillo della città, il giocatore rossoblu si è soffermato anche sul suo futuro. Ecco quanto raccolto da TifoCosenza.it:

«C’è sempre qualcosa da dimostrare. Io ho già espresso quello che è il mio pensiero, per me Cosenza è al primo posto nella mia testa e in quella della mia famiglia. C’è anche da parlare anche con il Parma, proprietario del cartellino. Ma questo è il mio pensiero. Ringrazio il Sindaco, il presidente e ovviamente i tifosi per questo riconoscimento, per me è un onore. Sono orgoglioso di aver rivisto allo stadio soprattutto tanti bambini».