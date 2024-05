Brescia, UFFICIALE: Maran confermato fino al 2026. Il comunicato

Il Brescia sceglie la via della continuità in vista della prossima stagione. Attraverso i propri canali ufficiali, il club lombardo annuncia la conferma di Rolando Maran, subentrato nel mese di novembre a Daniele Gastaldello. L’ex Pisa ha portato il Brescia dalla zona retrocessione ai playoff, arrendendosi al primo turno in casa del Catanzaro. Nonostante le voci delle ultime ore, che parlavano di una possibile separazione tra Maran e le rondinelle, la società ha deciso di continuare a dare fiducia al tecnico. Ecco il comunicato ufficiale pubblicato dal Brescia:

“La società Brescia Calcio è felice di annunciare di aver raggiunto l’accordo con il Mister Rolando Maran per il prolungamento del contratto fino a giugno 2026.

Insieme al tecnico proseguiranno l’avventura l’allenatore in seconda Christian Maraner, i preparatori atletici Andrea Tonelli e Luigi Posenato, l’allenatore dei portieri Massimo Lotti e il Match Analyst Davide Farina.

La decisione di confermare l’intero staff tecnico rappresenta un segno di continuità e fiducia nel lavoro svolto nella stagione sportiva 2023/2024 con il raggiungimento dei Playoff”.

Di seguito, invece, il post pubblicato su Instagram dal club lombardo:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Brescia Calcio BSFC (@brescia_calcio)