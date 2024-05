Icardi torna in Serie A… per la salvezza: incredibile ma vero | Wanda Nara sta orchestrando tutto

Icardi sogna il ritorno in Serie A, per puntare alla salvezza. La famiglia del giocatore gradirebbe la destinazione: Wanda è già al lavoro.

Mauro Icardi potrebbe lasciare la Turchia nei prossimi mesi. L’attaccante argentino, spesso accostato a squadre italiane negli scorsi mesi, potrebbe – per quello che sarebbe il suo ultimo grande contratto a 31 anni compiuti – fare ritorno nel campionato che lo aveva fatto esplodere come uno dei bomber più forti d’Europa.

Negli scorsi mesi si era pensato addirittura a un approdo al Milan, per sostituire Giroud, ma la trattativa non era mai decollata. Per l’ex capitano interista però adesso in maniera più concreta potrebbe farsi sotto un altro club, stavolta con ambizioni – almeno per il momento – meno nobili dei rossoneri ma per una sfida altrettanto allettante.

La famiglia del giocatore gradirebbe inoltre la destinazione Italia, anche se rimane da capire la volontà del Galatasaray. Intanto i tifosi sognano il numero 9 in Serie A, e la dirigenza proverà a convincerlo in estate. Per lui un ruolo da protagonista in Italia, campionato che aveva lanciato l’argentino con la maglia della Samp.

Icardi, ritorno in Italia: la famiglia ha dato l’ok

Non è raro che Icardi faccia ritorno in Italia per le vacanze, per trascorrere il tempo libero nelle sue lussuose ville. Ecco perché un ritorno in Italia sarebbe gradito alla famiglia, soprattutto a Wanda, agente del giocatore che potrebbe spingere per riportare la famiglia nel Bel Paese a godersi il finale di carriera dell’argentino.

A farsi sotto sarebbe stato il Como, appena promosso in Serie A e con ambizioni da grandi. A spaventare i neo promossi la valutazione del giocatore, anche se il colpo infiammerebbe la piazza. Del resto Fabregas vuole sognare in grande.

Como, mercato da grande per Fabregas

Dopo la promozione diretta in Serie A adesso il Como sogna in grande, e ragiona da “grande”. Sì, perché la ricca proprietà indonesiana ha promesso a Fabregas colpi importanti per rimanere nella massima serie il più a lungo possibile, e la volontà è sempre stata quella di puntare in alto, magari nel giro di qualche anno alle zone alte di classifica. La società punta a nomi importanti, come quello di Mauro Icardi. Non sarà facile portare a Como l’ex capitano dell’Inter, che ha uno stipendio importante e che costa tanto.

C’è anche il tucu Correa sulla lista della dirigenza, anche se Icardi sarebbe il colpo che infiammerebbe la piazza. La sua valutazione è di 20 milioni di euro circa, rimane da capire dunque se il Galatasaray lascerà partire il giocatore, qualora Maurito decidesse di fare ritorno nella sua amata Italia insieme alla famiglia, che gradirebbe molto la destinazione.