De Rossi glielo dice in faccia: sono i tuoi ultimi giorni alla Roma | Il contratto verrà strappato, addio per sempre

Daniele De Rossi si è esposto in prima persona, il prossima anno non sarà giallorosso: addio inevitabile a fine stagione.

La stagione delle Roma è terminata guardando in tv la finale di Europa League, una finale che i giallorossi avrebbero voluto vedere dal prato di Dublino, sperando che la Dea porti a casa la coppa per “sbloccare” il sesto e ultimo posto in Champions League.

Ma parlare di annata negativa sembra eccessivo, visti i grandi salti in avanti che la Roma ha fatto con Daniele De Rossi. Il tecnico ex capitano, subentrato a un Mourinho ormai alla frutta, ha risollevato le sorti di una squadra che sembrava ormai senza stimoli e si approccia alla sua prima annata da allenatore da non subentrato.

E anche diversi calciatori che con il portoghese erano sicuri della titolarità adesso saranno messi alla porta, dal nuovo tecnico – che ha già in mente i prossimi titolari – e dal nuovo ds Ghisolfi.

Roma, primo addio targato De Rossi

In questa estate particolare per DDR, non abituato ad avere la squadra in mano fin dall’estate ma fino a questo momento sempre subentrato a stagione in corso, il tecnico dovrà collaborare con Ghisolfi – una volta annunciato – per mettere nero su bianco i piani di mercato. De Rossi non ha perso una singola occasione in conferenza sul finale di stagione per ricordare quanto gli interventi siano necessari in tutte le zone del campo, ma intanto in casa Roma è tempo di pensare agli esuberi.

Un calciatore su tutti sembra in questo momento ai margini del progetto tecnico, soprattutto considerando l’exploit del collega di reparto. Stiamo parlando di Rui Patricio, il primo vero addio estivo targato De Rossi.

Roma, Rui Patricio verso l’addio

Il primo calciatore fedelissimo di Mourinho a lasciare Roma sembra essere proprio Rui Patricio. Il portoghese infatti a gennaio ha ceduto il posto a uno straordinario Svilar, che ha conquistato il posto tra i pali a suon di parate decisive in campionato e in Europa.

Rui Patricio adesso, che non aveva brillato nelle sue prestazioni nemmeno nel 2023, probabilmente verrà ceduto per fare posto a un altro estremo difensore, che si alternerà con Svilar tra gli impegni di coppia. Dalle parti di Trigoria piace sempre Di Gregorio, con Rui Patricio che è in scadenza il 30 giungo 2024 che non si siederà al tavolo delle trattative a fine stagione per discutere – verosimilmente – il rinnovo di contratto.