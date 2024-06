Il 30 giugno le strade tra il Palermo e Leandro Rinaudo si separeranno. Secondo quanto riportato su TuttoMercatoWeb.com da Alessio Alaimo, il direttore sportivo lascerà i rosanero dopo due anni di lavoro. Per il dirigente dei siciliani non mancano le opportunità per rimettersi in gioco: sulle sue tracce ci sarebbero Bari e Cosenza, società che potrebbero manifestare un interesse concreto nei prossimi giorni.

