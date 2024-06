Qual. Europei femminili: a Giugliano risponde Maanum. Tra Italia e Norvegia termina 1 a 1

Si conclude con il risultato di 1 a 1 la sfida tra Italia e Norvegia, sfida della quarta giornata delle qualificazioni ai prossimi Campionati europei femminili. Le azzurre escono dal campo con molti rimpianti: al gol di Giugliano al 5′ risponde Maanum all’81’. Con questo pareggio l’Italia resta ancora in corsa per accedere alle fasi finali, ma nelle prossime due partite può succedere di tutto: le quattro squadre del girone, infatti, sono racchiuse in appena tre punti.

CLASSIFICA

OLANDA 7

NORVEGIA 5

ITALIA 5

FINLANDIA 4