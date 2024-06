Dionisi vicino al Palermo. Da Sassuolo: “Ecco perché si è attivata la clausola rescissoria”

Il Palermo ha scelto Alessio Dionisi come nuovo tecnico per la stagione 2024/25.

Alessio Dionisi nello scorso campionato ha allenato il Sassuolo ma è stato esonerato alla 25^ giornata ma era rimasto sotto contratto con il club neroverde, avendo firmato lo scorso giugno un contratto biennale con opzione per il terzo anno.

Come riportato da “SassuoloNews.it” nell’accordo c’era anche una clausola di rescissione che un altro club avrebbe potuto attivare in caso di interesse per l’allenatore toscano e, appunto, anche l’opzione per il terzo anno. Inoltre nel contratto tra Dionisi e il Sassuolo era presente una clausola di risoluzione automatica del contratto in caso di retrocessione in Serie B, clausola che purtroppo si è attivata con il ritorno nella serie cadetta dei neroverdi e che dovrebbe partire dopo il 30 giugno. Dunque, il tecnico sarà libero di firmare con un nuovo club senza dover passare dal Sassuolo per risolvere il contratto e nelle prossime ore potrebbe anche firmare con il Palermo.