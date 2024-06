Amichevole Italia-Turchia: gli azzurri non incidono, al Dall’Ara il primo tempo termina 0 a 0

Si è appena concluso con il risultato di 0 a 0 il primo tempo di Italia-Turchia, test amichevole in vista dei prossimi Campionati europei. Allo stadio Renato Dall’Ara di Bologna gli azzurri provano a rendersi pericolosi ma i tentativi non hanno messo in particolare difficoltà gli uomini di Montella. Al 19′ Lorenzo Pellegrini prova a sbloccare la gara su calcio di punizione, ma la palla termina leggermente alta dalla porta avversaria. La Turchia prova a reagire e, al 25′, Yilmaz sfiora la traversa sugli sviluppi di un calcio d’angolo. A cinque minuti dalla fine della prima frazione di gioco, la formazione ospite perde Kabak per infortunio, uscito dal campo in barella. Prima del duplice fischio, l’Italia accarezza il vantaggio con Cristante, ma il suo tentativo si stampa sul palo.

