A breve, l’addio tra Boscaglia e la Virtus Entella sarà ufficiale. L’allenatore siciliano dovrà solo incontrare il presidente Gozzi, attualmente all’estero, che lo ringrazierà per quanto fatto e lo saluterà.

Quale sarà il futuro di Boscaglia? Il tecnico ha diversi estimatori, uno su tutti il Palermo che, da tempo, lo punta e adesso l’ha messo in cima alla lista, ma per i rosanero non sarà semplice. Nelle ultime ore, scrive “TMW”, si è inserito in corsa l’Empoli, eliminato ieri dai playoff di Serie B, che il prossimo anno punterà alla promozione sfuggita in questa stagione.