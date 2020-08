Stoichkov: «Coronavirus? Qualcuno non dice la verità»

Il coronavirus non è stato del tutto sconfitto e ancora oggi i contagi sono tanti. Qualcuno ha dei dubbi sulle informazioni che sono circolate sul virus, tra questo l’ex calciatore di Barcellona e Parma Hirsto Stoichkov

Queste le dichiarazioni dell’ex calciatore: «È un virus ben pensato per persone specifiche. Ha provocato trombosi e infarti. Ha dentro qualche materiale ben messo. Vedremo se col vaccino la questione si risolverà immediatamente. Io sto attento il triplo di prima, mi lavo le mani, faccio tutto quello che posso fare. Non mi credo diverso perché mi chiamo Stoichkov. C’è gente che dice che non esiste, ma parla tanto per parlare. Nessuno dice la realtà di quel che è: un affare».