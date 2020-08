Questo il quadro riepilogativo aggiornato della situazione in Sicilia, di oggi 5 Agosto, in merito all’emergenza Coronavirus.

Risale il numero di nuovi positivi in Sicilia nelle ultime 24 ore: +21, rispetto ai 10 di 24 ore fa. È quanto si legge nel bollettino del ministero della Salute. Come nelle precedenti occasioni, a pesare sono non solo il numero di migranti che hanno contratto il Covid-19 al di fuori dell’Isola ma anche i casi dei giovani, come quelli nel Ragusano, e di persone provenienti anche dall’estero, come la famiglia di Carini.