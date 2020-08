Tempo di rivoluzione in casa Parma e Genoa. Il Ds Daniele Faggiano, infatti, si trasferirà dalla città gialloblù alla Liguria. L’affare, scrive “Tmw”, è in dirittura d’arrivo e restano da risolvere le ultime formalità burocratiche. Il nuovo contratto per Faggiano avrà una durata di tre anni e venerdì verranno messe le firme.