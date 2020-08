Catania: Tacopina pronto a portare un rinforzo dalla Serie B - le ultime

Il Catania ha cambiato proprietà e adesso è alla ricerca dell’allenatore per la prossima stagione, intanto la dirigenza si sta muovendo per rinforzare la rosa in vista del prossimo campionato. Uno dei nomi accostati al club etneo è quello del centrocampista Antonio Vacca del Venezia.

Vacca, scrive “Tmw”, sarebbe il primo rinforzo che arrivare in caso Tacopina decidesse si entrare nel club etneo, ma ci sarà sempre da trattare con il Venezia che ha il calciatore sotto contratto fino al giugno 2023.