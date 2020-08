Entro le 24 di oggi, 5 agosto, i club che vorranno prendere parte al campionato di Serie C per la stagione 2020/21 dovranno presentare la domanda di iscrizione.

Nessun problema per il Palermo e per il Catania che hanno presentato tutta la documentazione necessaria, compresa la fideiussione di 350mila euro. Adesso dovrà essere la Co.vi.soc a dare il proprio parere per l’iscrizione o meno, in particolare per il Catania che doveva saldare anche alcuni stipendi ai propri tesserati.

Fine diversa per la Sicula Leonzio che è pronto a sparire dal mondo del calcio. Il presidente Leonardi ha deciso di non voler più continuare questa avventura dopo i fatti giudiziari che hanno colpito la sua famiglia. Nelle scorse ore una cordata di imprenditori si era fatta avanti per presentare domanda di iscrizione, ma scrive “Futurapress.it”, non il club non dovrebbe partecipare al campionato di terza serie.