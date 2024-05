TMW: “Catania, passi avanti per il ds Faggiano. Si lavora ai dettagli per l’intesa finale”

Il Catania è al lavoro per rilanciare le proprie ambizioni in vista della prossima stagione. Gli etnei sono alla ricerca di un nuovo direttore sportivo e l’indiziato numero uno è Daniele Faggiano. Come riportato su TuttoMercatoWeb.com da Alessio Alaimo, esperto giornalista palermitani, il club rosso azzurro avrebbe compiuto passi avanti per l’intesa finale. Il Catania e l’ex direttore sportivo del Palermo stanno definendo gli ultimi dettagli per arrivare all’accordo: filtra ottimismo per la fumata bianca.

Continue Reading