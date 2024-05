95 milioni di euro: il primo “colpo” del Milan è da sogno | C’è lo zampino di Zlatan Ibrahimovic

Budget da sogno per il Milan, messi sul piatto 95 milioni per il primo colpo: c’entra sempre Zlatan Ibrahimovic.

Tifosi perplessi e tristi, ma sorridono almeno i conti in casa Milan. Il cammino virtuoso di Redbird ha portato la società – grazie a cessioni e risultati sportivi, oltre che a una ferrea politica sugli ingaggi – a potersi autofinanziare ogni stagione. A patto che si arrivi a qualificarsi per la Champions, che si vada in fondo alle competizioni, certo, ma in questo momento tra le big di Serie A i rossoneri sono gli unici a non dovere fare capriole e salti mortali per mettere insieme un budget di mercato importante.

Mentre altre squadre sono impegnate a piazzare esuberi e a generare plusvalenza, chiedere lunghi prestiti e pagamenti dilazionati, il Milan può permettere di spendere una bella cifra sapendo di non andare a toccare il bilancio, che per la prima volta dopo il 2008 lo scorso anno è tornato in verde nella storica società milanese.

Sono due – oltre ai ricavi delle prestazioni sportive in Italia e in Europa – le fonti di entrata per il diavolo, le cessioni e i giocatori in prestito e l’ammortamento su alcuni calciatori che hanno salutato la squadra e che percepivano stipendi top.

Milan, tesoretto tra cessioni e ammortamento

Si parte dagli ammortamenti sul bilancio grazie agli addii di calciatori con un importante stipendio, come Giroud, Mirante, Kjaer e Caldara. In termini di cessioni invece, ci sono Krunic, Messias, De Ketelaere e Saelemaekers che porteranno altri soldi nelle casse del club, oltre ai ricavi Champions, quelli per il raggiungimento del secondo posto e del cammino in Europa League.

Ma andiamo a vedere a quanto ammonta il budget dei rossoneri, che potranno spendere sul mercato senza dovere pensare al bilancio e senza essere costretti a vendere i pezzi pregiati.

Il budget dei rossoneri

Si parla di almeno 90-100 milioni per il budget del mercato del Milan. Una cifra che verrà investita soprattutto sull’attaccante, e con quello che rimarrà le priorità sono in ordine un difensore centrale importante e un centrocampista difensivo. Il sogno è sempre Zirkzee, per l’attacco, mentre per la difesa il nome più caldo – e anche il calciatore più costoso – sembra essere quello di Buongiorno.

Dalla Ligue 1 invece potrebbe arrivare Fofana, dal Monaco. Per quanto riguarda il terzino invece la società è ancora alla ricerca di un profilo che possa alternarsi a Theo Hernandez, Calabria e Florenzi.