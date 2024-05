Cesena: futuro di Toscano in bilico, si riaccende la pista Sottil

Nonostante la promozione ottenuta in seguito alla vittoria del Girone B di Serie C, Domenico Toscano potrebbe lasciare il Cesena. Accostato anche al Catania, il tecnico bianconero non ha ancora sciolto i suoi dubbi in merito ad un’eventuale permanenza in Emilia-Romagna. La dirigenza del Cesena non vuole farsi trovare impreparata in caso di un’eventuale separazione con mister Toscano e valuta le alternative. Il sogno per la panchina – scrive Corriereromagna.it – sarebbe Andrea Sottil. La pista, già emersa qualche settimana fa salvo poi raffreddarsi, si è riaccesa ed i romagnoli stanno provando a capire i margini.

Continue Reading