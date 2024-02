Terrore Napoli, dopo Osimhen saluta anche Kvara | Futuro in una rivale italiana: i tifosi non credono ai loro occhi

Ipotesi da non credere per il futuro del fuoriclasse georgiano, che dopo aver messo in serio dubbio la sua permanenza all’ombra del Vesuvio pare molto vicino all’accordo con una grande avversare di Serie A.

Non è un periodo facile in casa azzurra. Dopo aver vinto lo scudetto lo scorso anno infatti il Napoli in questa stagione pare non riuscire ad ottenere buoni risultati. Come se non bastasse poi si è messo di mezzo anche il mercato. Di recente Victor Osimhen dal ritiro della sua nazionale impegnata in Coppa d’Africa ha lanciato chiari segnali d’addio.

Lo stesso però qualche giorno fa è stato fatto in maniera indiretta anche da Kvaratskhelia. ”Non è vero che stiamo discutendo del rinnovo di contratto, non ci sono discussioni serie in questa fase con il club”. Queste le parole del procuratore del fuoriclasse georgiano, che di conseguenza hanno fatto tremare il popolo napoletano, che in un colpo solo rischia di perdere i due migliori calciatori della rosa.

Ma purtroppo per i partenopei le brutte notizie sembrano non essere finite qui. Secondo alcune indiscrezioni infatti una grande rivale azzurra, dopo aver percepito l’aria di crisi tra l’esterno offensivo e la società di Aurelio De Laurentiis, avrebbe cominciato ad avviare i contatti con il calciatore per assicurarsi le sue prestazioni la prossima estate.

Ecco dove giocherà il 22enne

Le parole dell’agente di Kvara hanno fatto drizzare le antenne alla Juventus, che nella prossima stagione vuole costruire una squadra in grado sia di provare a vincere il campionato e sia di poter fare bella figura in Champions League. Ecco perché il club bianconero dunque potrebbe studiare un tentativo per fare l’ennesimo torto di mercato ai rivali.

Ma la squadra che a quanto pare è nettamente in vantaggio sul fantasista è un’altra, sempre di Serie A e sempre acerrima nemica del Napoli: si tratta del Milan.

I rossoneri hanno una carta in più

In estate il Diavolo rischia di perdere Rafael Leao. Il fenomeno portoghese sta rendendo al di sotto delle aspettative, ed è spesso al centro delle critiche di tifosi e addetti ai lavori. Di conseguenza una sua cessione non sarebbe da escludere.

La vendita del lusitano ovviamente porterebbe tanti soldi nelle casse milaniste, e buona parte di questi verrebbero reinvestiti proprio per cercare un suo sostituto. E dopo il terremoto che sta colpendo Castelvolturno, l’indiziato numero uno è proprio Kvaratskhelia.