“Ci faranno plusvalenza”: Roma, tifosi sconvolti dopo il colpaccio | Annuncio che gela il sangue

Annuncio da non credere in casa giallorossa, con l’ambiente che, a pochi giorni dall’arrivo del calciatore a Trigoria, già deve prepararsi a salutarlo.

E’ stato un mercato di gennaio col botto per la Roma, che, contro ogni più rosea aspettativa, ha ingaggiato tre rinforzi di alto livello, a dispetto di un budget ridotto allo stremo e dei problemi riguardanti il fair play finanziario. Ad inizio sessione nella Capitale è arrivato in prestito il giovane Huijsen per far fronte all’emergenza difensiva. Poi invece è stato preso Angelino per rafforzare la corsia di sinistra.

Il colpo più bello ed importante però è stato fatto proprio allo scadere, co il ds Tiago Pinto che come suo ultimo regalo per i tifosi ha garantito le prestazioni di Tommaso Baldanzi. Il giovane fantasista classe 2003 dell’Empoli era da tempo nel mirino della Lupa ma anche di tante altre squadre di Serie A, e quando la sua permanenza in Toscana sembrava essere destinata a proseguire, la famiglia Friedkin ha messo sul piatto 10 milioni di euro, assicurandosi le sue prestazioni.

Un affare importante dunque, sia per il presente che per il futuro, visto che il calciatore ha appena 20 anni ed ha grossi margini di miglioramento. Tuttavia per i tifosi non c’è stato nemmeno il tempo di gioire per il suo arrivo che è arrivato subito una mazzata. Infatti alcune recenti dichiarazioni hanno annunciato che questo acquisto è stato fatto solo per fare una ricca plusvalenza.

Le parole che sconvolgono la piazza

Nelle scorse ore Mario Corsi è intervenuto ai microfoni di Tele Radio Stereo, concentrandosi in particolare sul nuovo acquisto giallorosso Tommaso Baldanzi. Il giornalista però ha voluto smorzare gli entusiasmi per questo grande arrivo, affermando che, se il ragazzo dovesse fare il salto di qualità, verrebbe ceduto per fare plusvalenza. Di seguito le sue parole.

”Friedkin ha fretta di arrivare in Champions League, e ha fatto benissimo a tirare fuori sti 10 milioni di euro per Baldanzi. L’unica cosa è che insistono a ricordare a tutti che se questo diventerà forte, poi dopo lo venderanno e ci faranno plusvalenza. Così però non si va da nessuna parte”.

Baldanzi, futuro già scritto?

Lo scenario ipotizzato da Corsi non è del tutto da scartare, così però come non lo sarebbe quello che vede Baldanzi rimanere a lungo nella Capitale.

E’ troppo presto per fare valutazioni del genere. Adesso i tifosi giallorossi devono solo godersi il talentino.