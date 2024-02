Milan, ripartono le trattative: ‘Lo vogliono a tutti i costi’ | Con lui in rossonero cambia la musica

Il tecnico milanista può finalmente sorridere, visto che a breve potrà contare su un rinforzo davvero molto importante, pronto a cambiare le carte in tavola per la sua squadra.

Il campionato del Milan procede ad un ritmo blando. Nel corso del 22esimo turno di Serie A infatti il Diavolo è incappato in un pareggio casalingo contro la rivelazione Bologna. Il match, ricco di colpi di scena, azioni da goal e tiri dal dischetto (due sbagliati dai rossoneri e uno segnato dai felsinei), si è concluso sul risultato di 2-2 grazie alla doppietta di Loftus Cheek e ai sigilli di Zirkzee e Orsolini.

Un pari che consente comunque alla squadra di Stefano Pioli di mantenere una certa distanza sul quinto posto (12 punti di margine sulla Fiorentina), ma che allo stesso tempo fa capire che tenere il passo di Inter e Juventus è davvero complicato, facendo dunque con tutta probabilità sfumare definitivamente le speranze di vincere lo scudetto.

La stagione però è ancora lunga, e ci sono altri obiettivi da raggiungere, specialmente in campo europeo, dove si sogna un trionfo in Europa League. Anche per questo motivo dunque la società milanese si è adoperata sul mercato per tentare di rinforzare la rosa in qualche maniera. Nelle ultime ore però un grande nome è stato accostato al Milan, che è pronto a cambiare la musica dalle parti di Milanello.

Il nome seguito dal Diavolo

Secondo le ultime indiscrezioni Merih Demiral, ex difensore di Juventus e Atalanta, che attualmente si trova in forza all’Al Ahli, è tornato nel mirino del Milan, che già qualche tempo fa si era messo sulle sue tracce.

Il 25enne turco infatti sembra essere già stufo della sua esperienza in Arabia Saudita, che nonostante lo stia riempendo di denaro non gli sta permettendo di competere ad alti livelli. Perciò un suo ritorno in Serie A non sarebbe da escludere, anche se non manca molto alla chiusura del mercato di gennaio.

Demiral risolve la crisi difensiva del Milan?

La squadra di Pioli ha evidenti problemi difensivi, sia dal punto di vista delle prestazioni che da quello numerico, dove sono diversi gli infortunati in quel reparto (Thiaw, Tomori, Kalulu).

Per questo, dopo aver fatto tornare Gabbia dal prestito al Villareal, la società è a caccia di un rinforzo di alto livello per la retroguardia, e il nome di Demiral piace davvero tanto.