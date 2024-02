Alla fine ha detto no: “Ho rifiutato la Lazio per un motivo” | Lotito può solo incassare

Il trasferimento alla Lazio saltato per un dettaglio clamoroso. La rivelazione del calciatore: beffato Lotito.

Le fasi di una trattativa sono diverse, e le motivazioni che spingono un calciatore a cambiare maglia si dividono tra la questione economica, quella ambientale, e quella forse più importante ossia la guida tecnica. E ogni dettaglio può fare la differenza per portare alla chiusura un’operazione importante. Le motivazioni tecniche però spesso sono quelle più delicate.

Nelle scorse ore è trapelato un clamoroso retroscena riguardante il mancato trasferimento del calciatore alla Lazio, un dettaglio sul progetto tecnico che ha influito in maniera negativa sulla trattativa quando la firma del contratto sembrava ormai a un passo e il suo approdo in biancoceleste cosa fatta.

A rivelarlo è stato lo stesso calciatore, tramite una recente intervista. Andiamo a vedere perché alla fine della trattativa, l’attaccante oggi in forza all’Udinese, ha deciso di non approdare alla Lazio.

Salta l’accordo, il retroscena: “Dovevo andare alla Lazio, poi…”

Una trattativa ormai chiusa, poi il colpo di scena inaspettato. Thauvain – che sta vivendo un grande periodo di forma a Udine – era stato a un passo dal vestire la maglia della Lazio nel 2016, ma il cambio di guida tecnica stoppò la trattativa sul più bello.

È stato lo stesso attaccante dell’Udinese a rivelarlo, in una recente intervista concessa a l’Equipe. Il calciatore era tornato dal prestito dal Marsiglia al Newcastle in Premier League, ed era stato contattato dalla Lazio che in quel momento si apprestava a ingaggiare il loco Bielsa. A un passo dalla chiusura della della trattativa però, con il cambio in panchina, il francese decise di rimanere al Marsiglia.

Thauvin a un passo dalla Lazio, era stato cercato da Bielsa

Era stato proprio l’allenatore argentino a cercare di convincere il laterale francese. Thauvin infatti era finito sulla lista della spesa dei dirigenti biancocelesti proprio per ordine di Bielsa: “Avevo parlato con il suo vice, poi però Marcelo non andò alla Lazio”.

Ma nel 2016 dopo le 7 gare di fine stagione alla guida della Lazio da parte di Simone Inzaghi, Lotito decise di interrompere la trattativa con l’allenatore e di dare fiducia al suo allora ex allenatore della primavera. Thauvin e gli altri obiettivi dell’allenatore argentino sfumarono e la Lazio cambiò rotta e aprì un importante ciclo con l’attuale tecnico dell’Inter. Una volta interrotta la trattativa con la Lazio, Thauvin decise di tornare in Francia al Marsiglia, lasciando il Newcastle.